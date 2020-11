Incitation à l'Islamophobie: Mohamed Vall Makhfoudh écope 6 mois de prison ferme

Le tribunal des flagrants délits a rendu, lundi, son verdict à l’encontre du ressortissant mauritanien qui avait traité l’islam de « religion de haine et de terrorisme ». Poursuivi pour insulte envers un groupe qui se caractérise par sa religion et séjour irrégulier au Sénégal, Mohamed Vall Makhoufoudh a été condamné à six mois de prison ferme. Les faits d’incitation à l’islamophobie pour lesquels le ressortissant mauritanien avait comparu à l’audience du Tgi de Dakar remontent à la date du 26 octobre dernier.



Ce jour-là, Mohamed Vall Mahfoud avait publié une vidéo sur Facebook où il dénigrait l’islam au point de soutenir que cette religion est à origine de la haine et du terrorisme dans le monde. « L’islam est une religion de haine et à l’origine du terrorisme dans le monde. Le contenu du Coran n’est qu’une farce », avait-il écrit. Pour ce sacrilège, le ressortissant mauritanien a été arrêté par les éléments de la brigade de la Cybercriminalité le 28 octobre dernier, déféré au parquet et envoyé en prison.



Face aux juges, le prévenu avait reconnu les faits tout en prétendant avoir agi sous l’effet d’une contrainte d’amis tunisiens. Dans sa vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mohamed Vall Makhfoudh avançait que le contenu du Coran n’est qu’une farce. Il soutenait également que, s’il avait une boîte d’allumettes, entre ses mains il allait brûler le Livre saint. « J’avoue que je n’ai pas de carte de séjour pour rester au Sénégal. J’étais en Tunisie au moment des faits. Ce sont mes amis tunisiens qui m’ont forcé à tourner la vidéo, en août dernier », s’est-il défendu.



Les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité ont trouvé sur le téléphone du prévenu des messages sur Charlie Hebdo et des caricatures du Prophète Mohamed. Interrogé à propos des messages trouvés sur le portable et mis sous scellés, le prévenu expliquait son rapatriement de la Tunisie en Mauritanie et comment il est venu au Sénégal. Il demandait également à un journaliste indépendant de participer au tournage d’un film à la place de la Liberté. « J’ai maîtrisé le Coran après de longues études passées au Sénégal et en Tunisie. C’est après que je me suis apostasié pour me convertir en christianisme. J’ai maintenant une position sur l’islam. Après que la vidéo a fait le tour du monde, alors que je n’avais pas au préalable informé ma famille sur ma position sur l’islam, j’ai alors eu peur de rester en Mauritanie. Sinon les habitants de mon quartier allaient me tuer », a expliqué le prévenu.



« Je regrette mes propos. Je veux même, à ma sortie de prison, demander pardon à mon Dieu et à tous les musulmans que j’ai offensés », a-t-il poursuivi.



