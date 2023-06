Incitation au meurtre : Cheikh Yerim Seck pris la main dans le sac (Par Thierno Bocoum)

Nous sommes face à un réel problème d’humilité et de vérité.

Voilà quelqu’un qui est prêt à dire des contrevérités pour juste ne pas présenter des excuses.



Il affirme avoir dit « s’il le faut » et traite les gens de menteur.



Voilà la preuve qu’il ne dit pas la vérité. Mais le plus grave c’est qu’il sait qu’il ne dit pas la vérité après avoir écouté plusieurs fois ses propres affirmations comme il le prétend.



Pour le reste, en bon mystificateur, il crée sciemment de l’amalgame et cherche à nous y entraîner. On lui montre le soleil, il divague sur le doigt qui le désigne.



Il n’a jamais été question de lui dénier son droit de réclamer justice. C’est bien évidemment son exemple faisant référence au massacre de 90% des sénégalais qui est incriminé.



Qu’il reste humble et responsable.



Ce chapitre est clos.



Par Thierno Bocoum, Président AGIR