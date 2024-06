Incroyable - Ndof Ndéye tente de poignarder à maintes reprises un individu qu'il accuse d'avoir brisé la vitre de sa voiture

Si ces vidéos parviennent à la police, l'arrestation du rappeur Ndof Ndéye ne devrait pas trader​ d'une minute à l'autre. En effet, ces images qui défilent sur les réseaux sociaux montrent une scène choquante où le rappeur, armé d'un couteau, tente à plusieurs reprises de poignarder un individu. Celui-ci aurait été accusé par Dof Ndèye d'avoir brisé la vitre de sa voiture.



L'incident s'est déroulé lors d'un concert, un cadre qui aurait dû être synonyme de fête et de musique et qui s'est transformé en un théâtre de violence. Dans la vidéo, on peut clairement voir le rappeur maîtriser l'individu avant de lui asséner plusieurs coups de couteau. La victime, blessée et perdant beaucoup de sang, a finalement réussi à s'échapper, vraisemblablement pour sauver sa vie.



La gravité des faits, combinée à la preuve visuelle, ne laisse que peu de marge de manœuvre pour la défense de l'artiste.