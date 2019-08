Inde: une Sénégalaise interpellée dans un aéroport avec 163 millions dissimulés dans ses parties intimes

Arrêtée à l'aéroport de Mumbai (Inde), la Sénégalaise, Rokhayatou Gueye était en possession de 250 000 euros, soit plus de 163 millions de Fcfa, selon nos confrères de Vox Populi.



Mais le plus curieux dans cette arrestation, c'est que la dame avait caché cette importante somme d'argent dans ses parties intimes. La mise en cause n'a pas pu expliquer au Central industrial security force (Cisf) du magot. Ce qui a poussé les agents à remettre l'agent aux autorités douanières.



Rokhayatou Gueye devait se rendre mardi dernier à Bangkok.