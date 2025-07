Seydi Gassama : « L’État est le premier récipiendaire des subventions de OSIWA »

Face aux nombreuses critiques relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux au sujet de la Fondation Open Society pour l’Afrique de l’Ouest (OSIWA), Seydi Gassama est monté au créneau. Dans une publication sur sa page Facebook, le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal a tenu est revenu sur le rôle et la contribution de cette organisation présente au Sénégal depuis l’an 2000.

« La démarche intellectuelle ou journalistique aurait voulu que ceux et celles qui parlent de cette fondation se rendent à son siège pour s'informer sur ses programmes au Sénégal et dans la sous-région », a écrit Seydi Gassama. Il a également déploré que « beaucoup de personnes se suffisent de déclarations péremptoires d’individus à la science infuse, qui sont devenus des accros des médias et des réseaux sociaux ».

Dans son message, il précise que « l’État est le premier récipiendaire des subventions de OSIWA » au Sénégal. Selon lui, de nombreux secteurs ont bénéficié de ce soutien financier, « pour des projets identifiés par l’État ».



Il a rappelé que la Fondation soutient la société civile, « dont le rôle est crucial pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance sur le continent ».