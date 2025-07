CAN Féminine 2025 : Le Nigeria bat l’Afrique du Sud et file en finale

Le Nigeria a pris sa revanche sur l’Afrique du Sud (2-1) ce mardi 22 juillet 2025, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine. Grâce à un but inscrit à la 94e minute, les Super Falcons ont éliminé les tenantes du titre et décroché leur ticket pour la finale.



L’autre demi-finale opposera le Maroc au Ghana à 19h00 GMT.