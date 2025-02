Indice de Perception de la Corruption 2024 : Le Forum Civil livre son avis et formule quelques recommandations

La section sénégalaise de Transparence International, à travers le Forum Civil, a publié sa déclaration sur les résultats de l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024. Selon le rapport, le Sénégal progresse de deux points, atteignant une note de 45 sur 100, contre 43 sur 100 en 2023. Malgré cette légère amélioration, le pays demeure dans la zone rouge et le Forum Civil a proposé quelques recommandations.



Pour le Forum Civil, cette avancée, bien que modeste, s’explique par plusieurs réformes entreprises en 2023 et début 2024 que sont :



L’adoption par l’Assemblée nationale de la loi sur la déclaration de patrimoine et de celle sur le blanchiment de capitaux.



La publication des rapports de la Cour des Comptes et de l’OFNAC.



Le redressement opéré dans la nomination du Directeur Général de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP). L’effectivité du fonctionnement du Pool Judiciaire Financier.



Tout de même, le Forum Civil exprime une préoccupation majeure : l’absence de publication des rapports de l’Inspection Générale d’État (IGE), malgré plusieurs rappels adressés au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Concernant les recommandations, le Forum Civil invite le Président de la République entre autres à faire la lumière sur le compte bancaire de 1000 milliards de FCFA évoqué par le Premier ministre et à structurer la lutte contre les flux financiers illicites