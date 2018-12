Indonésie : le bilan du tsunami passe à 373 morts

Le bilan du tsunami qui a frappé samedi soir les côtes des îles indonésiennes de Java et de Sumatra après une éruption du volcan Anak Krakatoa s'établit désormais à 373 morts, a annoncé aujourd'hui un...



"Il y a 1459 blessés, et 128 personnes sont toujours portées disparues", a ajouté Sutopo Purwo Nugroho dans un communiqué. Les équipes de secours continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants.



