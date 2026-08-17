Industrialisation : le Sénégal lance le CNI et un Contrat-Programme pour la filière arachide

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr. Serigne Guèye Diop, a présidé ce lundi 17 août 2026, à Dakar, l'atelier consacré à la mise en place du Conseil National de l'Industrialisation (CNI) et au lancement de la mission d'élaboration du premier Contrat-Programme de la filière arachide et autres oléagineux.
Selon le ministère, cette rencontre « marque une étape importante dans la mise en œuvre de la Politique Industrielle et Commerciale Sénégal 2050 (PICS 2050) », avec deux ambitions majeures : « renforcer la gouvernance de la politique industrielle à travers le CNI » et « engager une démarche structurante pour la transformation de la filière arachide et des oléagineux ».
Première culture de rente du Sénégal, l'arachide « fait vivre des centaines de milliers de familles », rappelle le ministère. Le futur Contrat-Programme devra notamment contribuer à relever les défis liés à la collecte industrielle, à la viabilité des huileries, à l'accélération de la transformation locale et à la réduction de la dépendance aux importations d'huiles végétales.
À travers cette démarche, l'État entend privilégier « une gouvernance fondée sur la concertation, la coconstruction et des engagements précis, datés et suivis », associant producteurs, opérateurs, industriels, administrations, institutions financières et partenaires techniques et financiers.
« Une nouvelle dynamique pour une industrialisation plus forte, une meilleure valorisation de nos ressources et le renforcement de la souveraineté économique du Sénégal », conclut le ministère.
Selon le ministère, cette rencontre « marque une étape importante dans la mise en œuvre de la Politique Industrielle et Commerciale Sénégal 2050 (PICS 2050) », avec deux ambitions majeures : « renforcer la gouvernance de la politique industrielle à travers le CNI » et « engager une démarche structurante pour la transformation de la filière arachide et des oléagineux ».
Première culture de rente du Sénégal, l'arachide « fait vivre des centaines de milliers de familles », rappelle le ministère. Le futur Contrat-Programme devra notamment contribuer à relever les défis liés à la collecte industrielle, à la viabilité des huileries, à l'accélération de la transformation locale et à la réduction de la dépendance aux importations d'huiles végétales.
À travers cette démarche, l'État entend privilégier « une gouvernance fondée sur la concertation, la coconstruction et des engagements précis, datés et suivis », associant producteurs, opérateurs, industriels, administrations, institutions financières et partenaires techniques et financiers.
« Une nouvelle dynamique pour une industrialisation plus forte, une meilleure valorisation de nos ressources et le renforcement de la souveraineté économique du Sénégal », conclut le ministère.
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