Industrialisation : le Sénégal lance le CNI et un Contrat-Programme pour la filière arachide

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr. Serigne Guèye Diop, a présidé ce lundi 17 août 2026, à Dakar, l'atelier consacré à la mise en place du Conseil National de l'Industrialisation (CNI) et au lancement de la mission d'élaboration du premier Contrat-Programme de la filière arachide et autres oléagineux.



Selon le ministère, cette rencontre « marque une étape importante dans la mise en œuvre de la Politique Industrielle et Commerciale Sénégal 2050 (PICS 2050) », avec deux ambitions majeures : « renforcer la gouvernance de la politique industrielle à travers le CNI » et « engager une démarche structurante pour la transformation de la filière arachide et des oléagineux ».



Première culture de rente du Sénégal, l'arachide « fait vivre des centaines de milliers de familles », rappelle le ministère. Le futur Contrat-Programme devra notamment contribuer à relever les défis liés à la collecte industrielle, à la viabilité des huileries, à l'accélération de la transformation locale et à la réduction de la dépendance aux importations d'huiles végétales.



À travers cette démarche, l'État entend privilégier « une gouvernance fondée sur la concertation, la coconstruction et des engagements précis, datés et suivis », associant producteurs, opérateurs, industriels, administrations, institutions financières et partenaires techniques et financiers.



« Une nouvelle dynamique pour une industrialisation plus forte, une meilleure valorisation de nos ressources et le renforcement de la souveraineté économique du Sénégal », conclut le ministère.



