Zac-Mbao : une femme enceinte arrêtée avec 34 comprimés d'ecstasy en provenance de Gambie

Le Groupe de lutte antidrogue de la Gendarmerie nationale a interpellé la dame A. Guéye, une femme enceinte surprise avec 34 comprimés d'ecstasy. L'opération s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12 août 2026, à hauteur de la Brioche Dorée de Zac-Mbao.



L’arrestation découle d’une enquête sur un réseau de trafic transfrontalier reliant la Gambie au Sénégal. Suivie par les enquêteurs depuis son départ du territoire gambien, la suspecte a été prise en filature jusqu'à Zac-Mbao, où les gendarmes sont intervenus vers 1 heure du matin alors qu'elle s'apprêtait à effectuer une livraison. La fouille a permis de saisir 34 comprimés roses estampillés du logo TikTok, confirmés positifs à l'ecstasy après test, ainsi qu'un iPhone 13 Pro placed sous scellé.



En garde à vue, la mise en cause a reconnu avoir acquis la marchandise en Gambie auprès d'un individu surnommé « Bro » pour un total de 68 000 FCFA, soit 2 000 FCFA l'unité. Elle a précisé agir sur commande d’une cliente nommée Myram, dans le but de revendre chaque comprimé à 3 000 FCFA. L'exploitation de son téléphone a révélé des messages WhatsApp et des contenus multimédias en lien avec des stupéfiants, des éléments qu'elle a minimisés en évoquant de simples services rendus à des connaissances.



Examinée par un médecin en raison de son état de grossesse, A. Guéye a exprimé ses regrets et demandé la clémence de la justice. Déférée devant le parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, elle a été placée sous mandat de dépôt le 14 août pour association de malfaiteurs ainsi que pour offre et cession de drogue.

