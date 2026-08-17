FC Barcelone : Fermín López hérite du numéro 7, Rodri récupère le 16

Le FC Barcelone a officialisé l'attribution de ses nouveaux numéros de maillot pour la saison à venir, marqués notamment par le passage de Fermín López au numéro 7 et l'attribution du numéro 1 le gardien Joan García.



À la suite du départ de Ferran Torres, la direction du club catalan a validé en interne la réattribution du mythique maillot numéro 7 à Fermín López. Ce mouvement libère le numéro 16, qui est désormais attribué au milieu de terrain Rodri.



Par ailleurs, la hiérarchie des gardiens enregistre également un changement symbolique : Joan García reprend officiellement le numéro 1, jusqu'alors porté par Marc-André ter Stegen. Le club a précisé que les flocages officiels portant ces nouvelles attributions seront très prochainement disponibles en boutique.

