FC Barcelone : Fermín López hérite du numéro 7, Rodri récupère le 16

Le FC Barcelone a officialisé l'attribution de ses nouveaux numéros de maillot pour la saison à venir, marqués notamment par le passage de Fermín López au numéro 7 et l'attribution du numéro 1 le gardien Joan García.
À la suite du départ de Ferran Torres, la direction du club catalan a validé en interne la réattribution du mythique maillot numéro 7 à Fermín López. Ce mouvement libère le numéro 16, qui est désormais attribué au milieu de terrain Rodri.
Par ailleurs, la hiérarchie des gardiens enregistre également un changement symbolique : Joan García reprend officiellement le numéro 1, jusqu'alors porté par Marc-André ter Stegen. Le club a précisé que les flocages officiels portant ces nouvelles attributions seront très prochainement disponibles en boutique.
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