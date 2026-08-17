Préqualification olympique féminin FIBA 2026 : le Soudan du Sud crée la surprise face au Brésil

Le Soudan du Sud a réussi une bonne entrée au Tournoi de préqualification olympique féminin de la FIBA 2026 , disputé à Guadalajara, au Mexique. Opposées au Brésil dans le groupe A, les Bright Starlets se sont imposées 63-61 après prolongation, au terme d'une rencontre particulièrement disputée.



À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (56-56). Mais les Sud-Soudanaises ont su faire la différence dans les cinq dernières minutes pour décrocher une victoire de prestige, idéale pour lancer leur campagne.



L'intérieure Adut Bulgak a été la grande artisane de ce succès, réalisant un impressionnant double-double avec 25 points et 19 rebonds.



Les Bright Starlets tenteront désormais d'enchaîner un deuxième succès face à l'Argentine, le mardi 18 août à 23h30 GMT, afin de se rapprocher d'une qualification pour les demi-finales.



Dans le même groupe, l'Argentine affronte la Nouvelle-Zélande ce lundi à 20h45 GMT.