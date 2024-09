Industrie textile : une usine de confection de tenues et accessoires vestimentaires pour relancer la plateforme de Louga

Une usine spécialisée dans la confection de tenues et d’accessoires vestimentaires d’un coût de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA sera installé à Louga. Cette annonce a été faite par le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Serigne Gueye Diop. L’État va investir plusieurs dizaines de milliards de francs CFA dans la relance de la Plateforme industrielle du textile de Louga (PITEX).



« L’État va mettre des dizaines de milliards FCFA pour faire de la plateforme industrielle du textile de Louga le fleuron de l’industrie dans cette région », a-t-il déclaré. Il s’exprimait en marge d’une visite de la Plateforme industrielle du textile (PITEX) de Louga en présence des autorités administratives, notamment la gouverneure de la région, Ndèye Ngénar Mbodj, et la préfète du département, Maude Manga.



« Nous allons mettre les moyens nécessaires pour en faire un leader de l’industrie », a-t-il assuré. « Cette nouvelle dynamique ne marque pas seulement le retour d’une infrastructure clé pour la région de Louga, mais elle s’inscrit dans la relance stratégique de l’industrie au Sénégal », a-t-il soutenu.



Le ministre a également rappelé que « le pays s’apprête à organiser des Etats généraux de l’industrie, visant à transformer durablement le secteur industriel sénégalais ».



L’usine de Louga, autrefois un symbole de l’industrie textile sénégalaise, avait fermé ses portes en raison de difficultés économiques. Le ministre a évoqué, entre autres, des «problèmes de fonds de roulement ».



L'usine Sotexa, lors de son ouverture en 1980, représentait un espoir pour toute la région avec près de 4000 emplois.



«Aujourd’hui, nous envisageons d’aller encore plus loin grâce aux nouvelles technologies», a-t-il promis.



Pour assurer la pérennité de cette relance, le ministre a également annoncé « des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales, notamment en Europe et en Asie ».



« Ces collaborations viseront à moderniser les infrastructures, à améliorer la production et à étendre les débouchés à l’international », a-t-il expliqué dans les colonnes de l’APS