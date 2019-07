Infanticide à Yoff : une candidate au BFEM tue son nouveau-né et tente de l’inhumer

Une candidate au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), Mame Ng. Ndir, a tué son nouveau-né avant de tenter de l’inhumer au cimetière de Yoff. Elle a été arrêtée puis placée en garde à vue à la Brigade de la Foire.



Les faits ont eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Prise par de très fortes douleurs, la demoiselle Ndir, prend la direction de la plage de Yoff, distante de quelques mètres de son domicile pour mettre fin à une grossesse « indésirable ». Elle se retire dans un coin isolé et, loin des yeux, elle accouche. Après avoir repris ses esprits, la jeune fille décide d’enterrer le nouveau-né qu’elle a bien dissimulé dans un sachet en plastique, au cimetière de Yoff.



Une fois sur les lieux, elle a été interceptée au moment de franchir le portail par les préposés à la surveillance. Interrogée sur les raisons de sa présence et sur le contenu du sachet qu’elle avait en main, elle déclare : « le sachet est tombé du haut d’un camion de ramassage d’ordures. Je l’ai ramassé, j’ai vu qu’il contenait le corps sans vie d’un nouveau-né. C’est ainsi que j’ai décidé de l’amener dans le cimetière pour le placer dans un coin ».



Une version qui est loin de convaincre les gardes. Ces derniers décident d’alerter la gendarmerie de la Foire qui a procédé à son arrestation. Entendue, Mame Ng. Ndir écarte sans réserve la thèse l’incriminant du crime d’infanticide. Toutefois, elle revient à de meilleurs sentiments lorsque les pandores l’ont menacé de le conduire en consultation gynécologique. elle avoue être la mère du bébé.



Elle sera aussitôt conduite en consultation à l’hôpital général Philippes M. Senghor puis à l’hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy). Les blouses blanches ont conclut que le bébé est de sexe masculin et qu’il est né prématuré. Poursuivie pour "crime d’infanticide et tentative d’inhumation sans autorisation", elle a été conduite à la gendarmerie de Foire. L’enquête suit son cours.