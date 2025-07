Marché financier régional : le Sénégal lève 132 milliards FCFA avec des taux en baisse

Dans le cadre du plan de financement de son budget 2025, l’État du Sénégal a levé 132 milliards de FCFA à l’issue d’une opération d’émission de titres publics réalisée le 21 juillet dernier, pour une sollicitation initiale de 120 milliards. L’annonce a été faite ce vendredi par le ministère des Finances et du Budget, qui salue une opération marquée par un taux de couverture de 150,12 %. L’opération a été structurée sur trois maturités, avec des conditions de financement jugées plus avantageuses que lors des levées précédentes.



Sur la maturité 1 an, le Trésor a mobilisé 5,925 milliards FCFA à un taux moyen pondéré de 6,58 %, en baisse par rapport à la dernière opération où le taux était de 6,69 %. Pour l’échéance 3 ans, la levée s’élève à 121,16 milliards FCFA avec un rendement de 6,68 %, contre 7,18 % précédemment. Enfin, sur 5 ans, 4,915 milliards FCFA ont été levés à 7,57 %, contre 7,58 % lors de la dernière émission de même maturité.



Ces taux légèrement orientés à la baisse traduisent, selon le ministère, la solidité du profil de crédit de l’État sénégalais, ainsi que la confiance renouvelée des investisseurs institutionnels du marché régional. Ils permettent également une gestion optimisée du service de la dette dans un contexte budgétaire où l’État cherche à maîtriser ses charges financières tout en répondant à ses besoins de trésorerie.



Cette levée s’inscrit dans une stratégie plus large de mobilisation de l’épargne intérieure, en phase avec les objectifs définis dans la loi de finances 2025, qui prévoit un recours accru au marché régional des titres publics pour financer les priorités économiques et sociales du gouvernement.



Le Trésor public sénégalais entend poursuivre cette dynamique en maintenant des conditions de transparence, de régularité et de crédibilité sur le marché, tout en consolidant la réputation de la signature souveraine du Sénégal.