Ourossogui: le préfet autorise la marche pacifique du collectif Sogui Nani Diabi en soutien à Farba Ngom

Le préfet du département de Matam a donné son feu vert à la tenue d’une marche pacifique à Ourossogui, programmée pour le samedi 26 juillet 2025, entre 16h et 18h, à l’initiative du collectif Sogui Nani Diabi en soutien à Farba Ngom. L’arrêté préfectoral n°0107/DPM, signé le 24 juillet, encadre l’événement porté par Mamadou Diallo, Abdou Sow et Abdoul Aziz Ba.Le trajet défini partira de la Banque BOA, passera par la Poste et la Pharmacie El Hadji Oumar Tall, pour se terminer au rond-point Carrefour. Le caractère strictement pacifique de la manifestation est réaffirmé dans l’arrêté, qui oblige les organisateurs à veiller à la libre circulation des personnes et des biens.Le dispositif sécuritaire sera assuré par la Compagnie de Gendarmerie de Matam et la 54e Compagnie d’incendie et de secours. La marche se tiendra dans un climat social marqué par des mobilisations citoyennes croissantes autour de questions locales. L’administration insiste sur le respect strict des conditions encadrant l’autorisation.