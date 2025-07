Cybersécurité : Boubacar Ndour retire sa plainte après des excuses d'Ibrahima Guèye "Nay Ler"

Dans une lettre de désistement adressée ce vendredi 25 juillet 2025 au commissaire de la cyber sécurité, Boubacar Ndour, Directeur des programmes du Groupe Futurs Médias (GFM) informe avoir retiré la plainte qu’il avait déposée contre Ibrahima Gueye de ''Nay Ler''. Ce dernier actuellement en garde à vue suite à une auto-saisine du Procureur, avait menacé d'attaquer et d'incendier GFM et ce, quitte à aller en prison.



Toutefois, Boubacar Ndour indique qu’Ibrahima Guèye ''Nay Ler'' a présenté ses excuses et pris l'engagement de le faire en live, au vu et au su des sénégalais.



« C'est pour cette raison que je retire ma plainte à son égard et vous prie, Monsieur le Commissaire de la cyber sécurité, de m'en donner acte », conclut-il dans la correspondance.