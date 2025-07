Centrafrique: la pression se renforce sur le gouvernement concernant le sort de l'ex-rebelle Armel Sayo

En Centrafrique, la pression s'accentue sur le gouvernement pour qu'il montre le chef rebelle et ex-ministre Armel Sayo, extradé du Cameroun en mai dernier et en détention préventive à Bangui. Il a été vu pour la dernière fois par sa famille le 6 juillet dernier, et a été déplacé dès le lendemain du camp de Roux, où il était détenu, jusqu'à l’OCRB, l’Office centrafricain de la répression du banditisme. Depuis, plus de signes de vie du détenu, malgré les demandes de sa famille, de son avocat, de la société civile et même de l'opposition. Mais depuis plusieurs jours, la pression sur Bangui est montée d'un cran avec l'entrée en jeu de plusieurs autres acteurs, dont l'ambassade de France.

RFI

