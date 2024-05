Infrastructures : Vers la création d’un Agropole dans chaque département (ministre)

Le gouvernement du Sénégal compte installer un Agropole dans chaque département, dans les cinq années à venir, pour davantage créer de la valeur, de l’emploi et la richesse, a déclaré, jeudi, à Adéane (Ziguinchor), le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.



”Jusqu’ici on parle d’Agropoles du sud, du nord, de l’est, de l’ouest et du centre. Nous allons en faire quarante-cinq dans les cinq années qui viennent. D’abord huit dans les huit pôles de notre projet politique et ensuite dans les 14 chefs lieu de régions et dans les quarante-cinq départements”, a déclaré le ministre du Commerce et de l’Industrie.



Serigne Guèye Diop s’exprimait lors de sa visite à l’Agropole sud, à Adéane, dans le département de Ziguinchor, en présence du gouverneur Mor Talla Tine et du directeur de l’Agropole sud, Djily Lo, rapporte APS.



”Cet Agropole sud est un modèle qui va nous servir de test. Et l’objectif c’est de créer de la valeur, de l’emploi et la richesse au niveau de la Casamance et au Sénégal en général “, a souligné le ministre du commerce et de l’Industrie.