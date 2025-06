Sénégal : 1 482 ex-détenus et autres victimes assistés, 400 injoignables

Le ministère de la Famille et des Solidarités (MFS) a rendu public un point d'étape sur son programme d'aide aux victimes des événements de mars 2024. Dans son communiqué, le ministère précise que "l'assistance au profit des ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale de mars 2024, a concerné à la date du 30 mai 2025, 1 482 personnes".



Les services ministériels ont cependant rencontré des difficultés pour joindre certains bénéficiaires potentiels. "Lors du dépouillement de la base de données, les services du MFS ont identifié une liste de 400 potentiels bénéficiaires injoignables ou dont les numéros de téléphone sont erronés", explique le communiqué. Les personnes concernées sont invitées à se manifester en contactant les numéros suivants : "76 460 61 76 ; 76 362 41 81 ; 78 791 44 58".



Sur le volet médical, le MFS indique que "123 victimes ayant des dossiers médicaux approuvés par le Comité ont été accompagnées par la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale pour une enveloppe de 142 869 000 FCFA", auxquelles s'ajoutent "83 malades accompagnés par le Service des Actions sociales du Ministère de la Famille et des Solidarités, pour un montant de 32 916 880 FCFA".



Le dispositif s'appuie sur "l'arrêté N°17450 du 31 juillet 2024 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes". Concernant les cas les plus graves, "cinq (05) familles de personnes décédées ont été assistées", avec la promesse que "tout cas de décès dûment constaté [...] fera l'objet d'un traitement approprié".



En conclusion, le MFS souligne que les travaux se poursuivent pour "la finalisation du dispositif d'accompagnement des ex-détenus et autres victimes en vue de leur réinsertion socio-économique", confirmant ainsi la pérennisation de ce programme d'assistance.