Tabaski 2025 : un taux d’approvisionnement en moutons de 87 % dans la région de Sédhiou

À l’approche de la fête de la Tabaski, la région de Sédhiou (dans le sud) enregistre un taux d’approvisionnement en moutons de 87 %, sur un besoin régional estimé à 13 000 têtes. L’information a été livrée par le Directeur régional de l’élevage et des productions animales, Amadou Alassane Ndiaye, qui s’est voulu rassurant quant au bon déroulement de la campagne de vente dans la région.



Selon M. Ndiaye, les prix des moutons disponibles varient actuellement entre 75 000 F CFA et 350 000 F CFA, en fonction de la taille, de la race et de l’état général de l’animal. Un éventail de prix qui, selon lui, permet à une bonne partie des ménages de trouver une bête conforme à leurs moyens.



Les autorités se montrent également confiantes sur le plan sécuritaire. "À ce jour, aucun incident n’a été signalé dans les différents points de vente installés à travers la région", a précisé le Directeur régional, soulignant que des mesures ont été prises pour assurer la sécurité des vendeurs comme des acheteurs.



Alors que les derniers jours avant la fête sont souvent marqués par un afflux massif d’acheteurs, les autorités locales invitent à la patience et à la collaboration pour garantir un approvisionnement fluide et une Tabaski sans heurts. Les efforts se poursuivent pour atteindre les 100 % de couverture, avec l’arrivée annoncée de nouveaux convois de bétail dans les prochains jours.