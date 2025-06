Le casse-tête de Xabi Alonso avec l’attaque du Real Madrid, le dossier Bruno Fernandes déchire l’Angleterre

Xabi Alonso fait face à un gros dilemme, le possible départ de Bruno Fernandes divise l’Angleterre, l’Inter cherche le successeur de Simone Inzaghi, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Réunion décisive pour Rodrygo



Xabi Alonso va avoir du pain sur la planche. Le quotidien espagnol AS révèle que Rodrygo attend sa première entrevue avec le technicien espagnol pour décider de son avenir. Le joueur a déclaré qu’il voulait rester au club, mais reste à voir dans quel rôle. Rodrygo a déjà montré sa frustration quant à son utilisation aux côtés des autres stars de l’attaque madrilène et il veut désormais des garanties.



Avec des clubs comme Arsenal, Chelsea ou l’Atlético de Madrid sur le coup, le clan brésilien aura des arguments pour mettre la pression. Le cas Vinicius sera aussi un grand défi pour Xabi Alonso, comme l’indique Mundo Deportivo.



L’ailier brésilien a vu son niveau de jeu chuter malgré ses 21 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues et la réussite du Real passera forcément par son retour à un meilleur niveau. L’entraineur a déclaré avoir un plan pour le faire cohabiter de la meilleure des manières avec Mbappé, premiers éléments de réponse lors de la coupe du monde des clubs.

Bruno Fernandes, partira, partira pas ?

Le destin de Bruno Fernandes agite aussi toute l’Angleterre. Présent au club depuis le mois de janvier 2020, le capitaine a tout donné pour le club, de quoi alimenter les débats sur la nécessité ou non de son départ. Le Daily Mirror lui demande de partir pour son bien, pour ne pas s’enfoncer dans la crise avec Manchester United, tandis que le Daily Star pose le débat si oui, ou non il doit partir avec comme principal argument le choix de l’argent ou du sportif.



Le milieu de terrain portugais dispose d’offres conséquentes venues du Golfe et les questions autour de son départ n’ont jamais été aussi sérieuses, son départ pourrait aussi compenser le manque de revenus liés aux Coupes d’Europe et ainsi permettre de régénérer l’effectif. Encore une fois meilleur joueur de son équipe, reste à voir si Ruben Amorim, qui a déjà clamé son envie de voir rester son joueur, va pouvoir compter sur lui la saison prochaine.



Simone Inzaghi va donner sa réponse



L’Inter va être fixé sur le sort de son entraîneur Simone Inzaghi. Une réunion est prévue avec le président Marotta pour décider de la suite à donner au projet et nous aurons la réponse à nos questions dans la journée. Le coach a reçu une offre de la part d’Al-Hilal, La Gazzetta dello Sport annonce qu’il serait enclin à accepter cette offre exotique plutôt que de rester en Lombardie.



En cas de départ, c’est Cesc Fabregas qui tiendrait la corde pour débarquer chez les Nerazzurri. Après une bonne saison avec Côme, le nom de l’ancien Gunner revient beaucoup cet été dans les rumeurs d’arrivée sur les bancs de grandes écuries italiennes, le quotidien aux pages roses parle même de «Cesc le prédestiné», dont le destin serait de prendre les rênes de l’équipe. Le Corriere dello Sport parle de l’ombre de Fabregas qui plane sur l’Inter.



Attention, en Espagne le nom de Diego Simeone apparaît comme étant une possibilité pour redonner un coup de fouet à cette équipe.