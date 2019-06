Ingérence du Président mauritanien dans le scandale Petro-Tim au Sénégal: "C'est du n'importe quoi"

Le Président de la Mauritanie s’est invité au débat sur l’affaire de corruption présumée dans l’octroi des contrats pétroliers et gazier qui lient Pétro-Tim et Aliou Sall, le frère du président Macky Sall. Selon Mohamed Ould Abdel Aziz les « révélations » de la chaîne britannique, BBC, ne sont pas fondées et ne visent qu'à ternir l'image d'un président réélu dans la transparence.