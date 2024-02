Ingérence étrangère, attitude des médias étrangers : Dr Cheikh Tidiane Gadio tire à boulets rouge

Dr Cheikh Tidiane Gadio l'un des candidats malheureux à la candidature a pris part au dialogue national. L'ancien ministre des affaires étrangères d'Abdoulaye Wade a saisi cette tribune pour fustiger l'attitude des "étrangers", de certaines chancelleries et des médias étrangers par rapport à la situation politique sénégalaise.



Docteur Gadio a, de plus, exprimé sa peine par ces termes, "ce qui me peine le plus dans cette crise, c'est l'ingérence des étrangers les plus influents et de certaines chancelleries. Il y a une radio internationale qui, lorsqu'elle traite de la crise au Sénégal, se comporte comme une actionnaire majeure de la vie politique sénégalaise. Le président Macky doit fixer une date. On lui a donné un délai jusqu'au 02 avril, qu'attend-il ? S'interroge t-il.



Et docteur Gadio se désole. "C'est incroyable de voir ces personnes penser que le destin du Sénégal est entre leurs mains, et qu'elles sont celles qui doivent décider de ce destin. C'est inacceptable".