Inhumation de Atou Diagne: Serigne Mountakha donne son boubou en guise de linceul

Le khalife général des mourides après avoir sacrifié à la prière du vendredi a fait un premier déplacement sur les lieux. Après avoir longuement prié pour le repos éternel de l'âme du disparu, Serigne Mountaka Bassirou Mbacké a eu un entretien privé d'une courte durée avec quelques membres clés du daara et proches du défunt. Le Khalife, selon L'Observateur, a remis à Youssou Diop par l'entremise de Serigne Moussa Nawel Mbacké un grand boubou blanc pour que cela serve de linceul à Atou Diagne.



Le khalife est retourné sur les lieux quelques minutes plus tard et a dirigé la prière de "takussan” à la mosquée en chantier des hizbut avant de regagner l'esplanade pour les besoins de la prière mortuaire, à côté de son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadre, l'imam ratib de la grande mosquée de Touba, Serigne Modou Mamoune Bousso ainsi que plusieurs membres de la famille de Serigne Touba et des Cheikhs.



C'est par la suite que le responsable moral de Hizbut tarqqiyah a été conduit à sa dernière demeure à Bakhiya, dans une ambiance lourde.