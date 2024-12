Le directoire d'And Gueusseum a réagi 24 heures après le Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2024. Lors de ce Conseil, le gouvernement a annoncé plusieurs décisions, dont "la perspective d'un recrutement massif et planifié d'enseignants dans les prochaines années, grâce aux économies réalisées par la dissolution d'institutions qualifiées de budgétivores par les autorités".



Par ailleurs, And Gueusseum, tout en se félicitant des mesures prises, a exprimé ses regrets concernant le silence des autorités concernant l'augmentation du budget de la santé, qui devrait atteindre 15 % du budget national.

L'organisation a rappelé "l'engagement des chefs d'État en 2001 à Abuja, au Nigeria, lorsque l'OMS recommandait d'allouer au moins 9 % du budget national à la santé, alors que le Sénégal peinait à y consacrer 6 %". Ainsi, à la veille du vote du budget 2025, And Gueusseum appelle à envisager un recrutement massif de personnel médical, sanitaire et social, et à mettre fin à la précarisation des emplois par des contrats à durée déterminée sans fin.



Dans sa déclaration, l'organisation a souligné ses préoccupations et a donné des idées sur les priorités que l'État devrait adopter ; And Gueusseum a évoqué plusieurs points essentiels :



-"la carte sanitaire, dont les normes sont loin de celles de l'OMS, et qui présente des écarts considérables en ressources humaines, aggravés par les nouveaux besoins démographiques et les départs temporaires ou définitifs."

-qu'en est-il des déficits en infrastructures et en équipements, notamment dans le secteur de l'Action sociale, qui reste le parent pauvre du système, dans un pays avec un taux de pauvreté galopant et dépourvu de centres de Promotion et de Réinsertion Sociale (CPRS) ?"

-et que dire du passif social concernant les augmentations salariales des agents contractuels des établissements publics de santé et du MSAS, ainsi que des travailleurs des collectivités territoriales, et du reclassement des techniciens supérieurs de santé sans leurs nouveaux corps d’accueil ? Ils méritent tous et ont droit aux mêmes ressources de l'État, quelle que soit la motivation des décideurs."



Enfin, And Gueusseum a salué le succès anticipé de la campagne de riposte vaccinale contre la rougeole et la rubéole, à laquelle elle a pleinement participé en fournissant des données en temps réel. Cela a permis d'enregistrer une couverture vaccinale nationale très proche de 100 %, avec un objectif de 7.326.584 enfants.