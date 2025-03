Injures, insanités et propos grossiers dans les débats télévisés : le CNRA met en garde les médias

Le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a publié ce mardi 25 mars un communiqué dans lequel il exprime son inquiétude face à l'usage croissant des médias audiovisuels comme tribunes pour des propos injurieux et dégradants. Selon le CNRA, certains "chroniqueurs" invités sur les plateaux de télévision ont tendance à proférer des insanités, des injures et des propos grossiers à l'encontre de personnalités publiques, ou à tenir des discours susceptibles de nuire aux institutions de la République, à la moralité publique, ainsi qu'à l'image, l'honneur et la réputation des individus visés.



Cette dérive, selon l'organe de régulation, représente non seulement une atteinte grave à l'éthique de la profession, mais pourrait aussi constituer une menace sérieuse pour la stabilité nationale et la cohésion sociale. Le CNRA rappelle ainsi que de telles attitudes violent directement la réglementation en vigueur, mettant en péril l'intégrité des médias concernés.



L’organe de régulation souligne également que, conformément au Cahier des charges des médias audiovisuels, les responsables des chaînes de télévision, radio et autres supports de diffusion doivent s'assurer de la qualité et de la pertinence des contenus diffusés. En effet, pour le CNRA, chaque média est entièrement responsable des émissions qu'il édite, programme et diffuse. Par conséquent, les médias doivent assumer la totalité des programmes diffusés, et ce, sur tous leurs supports de diffusion.



Dans ce contexte, le CNRA exhorte vivement les médias à prendre des mesures pour mettre un terme à ces dérives verbales. Qui, selon lui, risquent de déstabiliser l'ordre public et la paix sociale. Le non-respect des règles de régulation pourrait entraîner des sanctions sévères, telles que définies par la législation en vigueur.



Ainsi, le CNRA appelle à une plus grande responsabilité et à un respect scrupuleux de la déontologie par les médias, afin de préserver l'intégrité et le respect des individus ainsi que la stabilité de la société.