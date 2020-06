Innovation dans la communication du ministère de la Santé sur le point du coronavirus

Sauf changement de dernière minute, selon le journal Source A, on assistera pour la dernière fois ce jeudi, au point du jour télévisé sur la situation du coronavirus au Sénégal. Le ministère de la Santé envisage de ne plus de contenter que d'un communiqué envoyé aux médias pour les informer sur le nombre de cas, leurs lieux d'origines, le nombre de cas graves en réanimation, entre autres.



L'innovation est que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr et compagnie vont être muets au sujet des lieux d'origine des malades décédés du coronavirus et qui sont, de plus en plus nombreux au fil des jour. Un choix qui se justifie, par le fait que les familles ont perdu les leurs à la maison, acceptent rarement qu'on leur applique, à l'inhumation, le protocole que leur soumettent le service d'hygiène et des sapeurs-pompiers