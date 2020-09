Inondations - 624 millions distribués via Cash Transfer à 3816 ménages à Dakar et Saint-Louis

À la date du 25 septembre, 624 millions Fcfa ont été distribués, par Cash Transfer à 3816 ménages sinistrés, dans les régions de Dakar et Saint-Louis, selon le journal L'Observateur



Nos confrères, qui donnent l'information dans leur édition de ce samedi, indiquent les bénéficiaires ont perçu des montants qui varient entre 100 000 et 200 000 Fcfa.



Un budget d'urgence de 10 milliards de Fcfa a été dégagé par le chef de l'Etat, à la suite des inondations qui ont suivi les fortes pluies du mois de septembre. 3 milliards de ce budget ont été dédiés aux familles sinistrées. Le ministre du Développement communautaire et de l'Equité territoriale et sociale, Mansour Faye est chargé de faire parvenir ces fonds aux destinataires par Cash Transfer.