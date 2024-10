Inondations à Ballou : un infirmier alerte sur des maladies graves liées aux produits chimiques dissous dans l’eau

Le village de Ballou, situé dans le département de Bakel (est), subit de plein fouet les effets de la crue. L’infirmier chef de poste alerte sur l’apparition de maladies graves causées par des produits chimiques dissous dans l’eau.



Selon Samba Fall, l’infirmier chef de poste, interrogé sur la Télé Futurs Médias (TFM), confie que les eaux de crue ont entraîné la dispersion d’urée et d’engrais, initialement stockés dans des entrepôts du village. « Cela peut entraîner des infections respiratoires telles que la pneumonie et les bronchites », a-t-il expliqué. Il ajoute que « l’urée dissoute dans l’eau peut également provoquer des gastro-entérites ».



Sourakhata Ninghane, un habitant de Ballou, a, de son côté, signalé que « l’écosystème est touché, avec des arbres dont les feuilles commencent à tomber à cause des produits chimiques ».



Face à cette situation critique, les populations appellent à l’aide pour désinfecter le village et prévenir des conséquences sanitaires graves.