Inondations à Dakar : le Premier ministre annonce un programme d’assainissement de 921 milliards FCFA

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s’est rendu ce lundi 5 octobre 2026 aux Parcelles Assainies, auprès de la famille endeuillée après le décès d’une dame et de son fils âgé de 4 ans, à la suite des fortes pluies enregistrées dimanche à Dakar.



Au cours de sa visite, le chef du Gouvernement a présenté ses condoléances à la famille, rendu visite aux blessés et échangé avec les populations sur les mesures d’urgence, mais aussi sur les solutions à mettre en œuvre à plus long terme.



« Je suis venu au nom du chef de l’État, qui est actuellement en voyage. Je lui ai parlé aux environs de 14 heures, après avoir tenu une réunion avec l’ensemble des ministres concernés et les administrations pour échanger sur la situation. Tout le monde sait qu’on a eu un week-end très pluvieux. Dakar a reçu jusqu’à 140 millimètres. Aucun système ne peut gérer cela », a déclaré le Premier ministre.



Il a expliqué le choix de commencer sa visite par les Parcelles Assainies par le décès enregistré dans cette zone.



« Pourquoi avons-nous commencé ici ? C’est parce qu’il y a eu mort d’homme, comme il y en a eu à Dakar et dans le reste du pays, pour venir présenter nos condoléances à la famille du disparu, à son quartier », a-t-il indiqué.



Des mesures d’urgence annoncées



Face aux préoccupations exprimées par les populations, notamment concernant le pompage des eaux, le Premier ministre a annoncé des interventions immédiates.



« Mais on tenait à venir voir de nous-mêmes ce qui se passe ici. On vous a écoutés, on vous a entendus. Les problèmes de pompage, nous allons y remédier immédiatement », a assuré Ahmadou Al Aminou Lo.

Il a également appelé les populations à la vigilance, alors que de nouvelles précipitations sont annoncées dans les prochains jours.



« La météo annonce encore trois jours très difficiles. Aujourd’hui, demain mardi et après-demain mercredi, nous demandons la vigilance à tous. Nous mettrons les moyens qu’il faut pour agir au niveau des points les plus sensibles », a-t-il déclaré.



Au-delà de l’urgence, le chef du Gouvernement estime que la problématique de l’assainissement aux Parcelles Assainies doit être traitée de manière structurelle.



« Mais de façon plus structurelle, c’est un problème qu’il faut résoudre. Quand on dit Parcelles assainies, c’est qu’on s’attendait à ce qu’il y ait un assainissement. Et plus de 40 ans après, nous voyons que cette situation est là. Notre gouvernement a décidé de prendre cela à bras-le-corps », a-t-il souligné.



Selon lui, le Gouvernement travaille sur un nouveau programme national d’assainissement, présenté récemment en Conseil des ministres par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



« Parce qu’il y avait d’autres programmes, mais qui n’ont pas eu l’impact nécessaire. Nous avons repris ces programmes. C’est une enveloppe d’environ 900 milliards de francs CFA, 921 milliards, que nous allons injecter, en commençant par les points les plus difficiles : ici à Dakar, mais également à Touba », a annoncé le Premier ministre.



En attendant la mise en œuvre de ces mesures structurelles, Ahmadou Al Aminou Lo appelle à maintenir la mobilisation dans les zones les plus exposées.



« Dans cette attente, vigilance, intervention ponctuelle. Je termine en remerciant la population, en remerciant la mairie pour son action, et en vous disant qu’on reste vigilants tous ensemble sur les prochains jours à venir », a-t-il martelé.