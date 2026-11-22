RFI : La Marine française préside cette année le Symposium des marines du Pacifique. Un rendez-vous qui est toujours scruté. Quels sont les enjeux ?



Capitaine de vaisseau Geoffroy : Ce sont les enjeux que la Marine française rencontre un peu partout. Typiquement, ce sont des enjeux qui concernent notre positionnement dans le Pacifique, la protection de nos citoyens, des Français du Pacifique, la protection des lignes de communications, la liberté de navigation, la protection des flux. Bien sûr, puisque, comme vous le savez, 80 à 90 % selon les pays, des approvisionnements passent par la mer. Et donc il est important de maintenir ces flux ouverts. La lutte contre les trafics qui affectent le Pacifique aussi.



L’un des enjeux, c’est aussi l'environnement ?



Effectivement, la Marine est un témoin privilégié de ce qui se passe en mer, des évolutions de l'environnement. On voit la météo qui change, on voit la température qui monte, on voit les zones de pêche qui se déplacent, on observe des phénomènes comme El Niño, etc. Et tout ça, ce sont des enjeux qui sont communs à toutes les marines du Pacifique et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Parce que quand vous en parlez à des marines des pays insulaires, l'enjeu climatique est prédominant pour eux. C'est très important. Quand vous voyez que la mer monte, ça menace directement l'existence du pays. C'est important d'en parler aussi à d'autres pays riverains du Pacifique, comme les grandes puissances asiatiques ou américaines.



Pourquoi le Pacifique est-il devenu si stratégique, notamment pour l’Europe ?



La vérité, c'est que le Pacifique a toujours été stratégique. C'est le plus grand océan du monde. Il couvre quasiment la moitié du globe. Nous y sommes implantés depuis des siècles. Un demi-million de Français vivent, du Caillou à la Polynésie. La Marine, d'ailleurs, se réjouit d'avoir beaucoup de marins qui viennent de ces territoires ultramarins. Donc pour nous, c'est normal d'être dans le Pacifique. La France est riveraine du Pacifique depuis toujours ou presque. La Marine y opère depuis toujours. Les forces armées y comptent 3 000 militaires, environ un millier de marins. On peut s’appuyer sur une dizaine de bateaux, cinq avions. C'est autant de moyens d'action pour mener les missions de la Marine.



Comment jouer ce rôle d'autonomie stratégique dans cette zone aussi vaste ?



Vous savez que la France cherche à pratiquer une puissance d'équilibre hors du champ de la confrontation, notre vocation c’est la déconfliction. Et donc comment le jouer typiquement ? Eh bien, d'abord en connaissant l'environnement. Et c'est le rôle de la marine dans le Pacifique et des forces armées plus généralement, et aussi en organisant des événements comme celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le sommet qui réunira les chefs d'état-major des marines riveraines du Pacifique pour se connaître, pour savoir comment l'autre appréhende le même défi, mais avec son point de vue. Comment agir conjointement avec ce qu'on appelle des partenariats de souveraineté à deux, trois, quatre, six pays, 30 pays. Et donc en parlant à tout le monde.



Se parler, se connaître, c’est la clé de ce symposium ?



Exactement, c'est connaître le regard de l'autre sur les mêmes problèmes que nous avons, connaître l'action que nous pouvons monter ensemble. C'est beaucoup plus important que de chercher plus tard, lorsqu'il y aura des tensions, à les désamorcer.



Quelles sont les tensions qui peuvent exister dans le Pacifique ?



Ce sont des tensions sur les ressources environnementales, sur les ressources halieutiques. Il y a des trafics qui se déroulent malheureusement de plus en plus dans le Pacifique, une zone qui était préservée jusqu'il y a peu. Il faut protéger les populations. Il y a des catastrophes environnementales qui créent des difficultés. Il y a des menaces sur les câbles sous-marins, toutes sortes de tensions sur lesquelles la prévention est importante.



La Chine est au premier rang mondial en termes de nombre de navires militaires, c'est donc la première flotte du Pacifique. Quelles sont les relations que vous entretenez avec la marine chinoise ?



Nous avons comme pratique de naviguer partout où la liberté de navigation le permet, c'est à dire beaucoup d'endroits, y compris aux approches de la Chine, donc en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale et plus largement dans tout le Pacifique. Donc on les croise régulièrement. Nous avons des codes pour échanger à la mer qui nous permettent justement de faciliter la compréhension sur des crises communes. Nous proposons de nous signaler, c'est l'un des objets du sommet, d'avoir un code pour se signaler mutuellement des incidents de sécurité qui pourraient être observés à la mer. Typiquement, des problèmes de sécurité maritime. Nous leur parlons aussi d'état-major à état-major occasionnellement. Et puis donc là, la Chine sera parmi les 30 pays invités à ce sommet. Donc, ce n'est pas un allié européen, évidemment, on n'a pas autant d'occasions de se parler, mais on les a régulièrement et on veille à les avoir régulièrement.