Inondations à Kédougou : le maire de Saraya et le Forum Civil appellent à l’intervention urgente de l’État pour les sinistrés

Le maire de Kédougou et le coordonnateur du Forum Civil dans la région tirent la sonnette d’alarme face à la montée des eaux, appelant le chef de l'État à fournir des vivres et des matériaux de construction pour venir en aide aux sinistrés.



Selon Guimba Diallo, coordonnateur du Forum Civil à Kédougou (sud-est), les inondations ont causé des dégâts importants, laissant les populations dans une situation critique. « Il est urgent de prendre des mesures concrètes pour aider ces communautés à survivre. Des villages autour de Saraya sont complètement submergés, il est donc nécessaire de fournir des matériaux de construction et des vivres pour permettre aux habitants de se rétablir », a-t-il déclaré.



Samba Ly Biagui, maire du département de Saraya, rappelle au président de la République l’urgence des attentes des sinistrés. « Il y a toujours des attentes de la population pour que vraiment le président de la République puisse venir au secours des populations de la Falémé. Nous demandons au chef de l’État de venir en appui aux sinistrés de la communauté victime de la montée des eaux», a-t-il dit.



Les deux responsables ont également exhorté au chef de l'Etat à prendre des mesures contre la dégradation de la Falémé causée par l'orpaillage, soulignant les conséquences potentielles désastreuses de cette activité.



A noter que le Président Bassirou Diomaye Faye est actuellement à Kédougou. Il va effectuer une série de visites de deux jours auprès des populations touchées par les crues du fleuve Sénégal. Le chef de l’Etat fera une visite des sites d'orpaillage de Kharakhéna (exploitation artisanale) et de Sansamba (exploitation semi-mécanisée et impact sur la Falémé).