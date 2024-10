Inondations au Nord et à l'Est du Sénégal : Thierno Madani Tall exprime sa solidarité et appelle à l'action

Suite aux inondations qui ont touché les populations de Podor, Matam, Bakel et Tambacounda, le Khalife Thierno Madani Tall a pris la parole ce samedi 19 octobre 2024. Il a exprimé sa profonde solidarité envers les sinistrés et a appelé l’État à agir rapidement pour venir en aide aux familles affectées. Le chef religieux a également lancé un appel aux bonnes volontés, les invitant à se mobiliser pour apporter leur soutien en ces moments difficiles.



« Je parle au nom de tous les khalifes du Sénégal, sans exception. Je tiens tout d’abord à faire part de ma compassion envers ces personnes qui ont perdu des proches, des biens, des vivres et j’appelle l’État du Sénégal à presser davantage le pas pour sauver les familles touchées », a déclaré Thierno Madani Tall.



Le chef religieux lance le même appel à l’adresse des « grands commerçants, des hommes d’affaires et de toutes les autres bonnes volontés et les invite à réagir. Les mosquées peuvent servir de lieux pour la mobilisation des aides ».



Enfin, le Khalife rappelle que le croyant doit rendre grâce en toute situation avant de formuler des prières. « Je prie Dieu qu’il fasse que ces pluies soient, aussi, une aubaine pour les Sénégalais et qu’elles apportent bonheur et prospérité ! »