Inondations en RDC: un deuil national de 2 jours décrété par le gouvernement

Plus de 5 000 maisons inondées, dont un orphelinat, 192 autres écroulées, des ponts affaissés, des routes coupées, et dix quartiers privés d’électricité. Kinshasa n’a pas fait que comptabiliser ses morts vendredi. La capitale congolaise a aussi pris la mesure des dégâts matériels occasionnés par les pluies diluviennes du milieu de semaine. Sans oublier plusieurs milliers de déplacés, selon les autorités, partis se réfugier dans des familles d’accueil en attendant la baisse du niveau des eaux.



Le gouvernement provincial s’est réuni en urgence vendredi. Il a annoncé que la présidence avait accepté de prendre en charge les frais d’enterrement des victimes, et que les travaux d’urgence, ponts et routes notamment, seraient financés par le gouvernement central. La direction de l’assainissement participait à la réunion, il lui a été demandé d’accélérer l’évacuation des déchets et le curage des caniveaux et des rivières. Un problème récurrent.