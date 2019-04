Insalubrité, encombrement, occupation illégale de l’espace publique: Macky mettra fin

Quelques minutes après avoir prêté serment ce mardi pour un second mandat de 5 ans, le président Macky Sall a estimé qu’il est urgent de « mettre fin à l’encombrement urbain, à l’insalubrité, aux occupations illégales de l’espace public et aux constructions anarchiques dans des zones inondables comme le Technopole ».



Macky Sall a appelé à une mobilisation générale pour forger l’image d’un « nouveau Sénégal », un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes, en un mot un Sénégal zéro déchet ».



« Je ferai prendre sans délai des mesures vigoureuses dans ce sens. J’y engage aussi les autorités territoriales et locales ainsi que les mouvements associatifs et citoyens ».