Insertion professionnelle des jeunes : le Sénégal veut former 700 000 jeunes d’ici 2029

Le programme "Sénégal 2050" envisage de former cinq millions de jeunes techniciens d’ici 2050, a annoncé Abdoulaye Sène, conseiller technique au ministère de la Formation professionnelle, mercredi dernier lors du lancement du Programme de formation professionnelle et d’insertion (PFPI). Pour atteindre ces objectifs, la Stratégie nationale de développement (SND) prévoit déjà la formation de 700 000 jeunes d’ici 2029.





S’exprimant lors d’une réunion du comité régional de développement (CRD) à Kaolack, présidée par le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt, M. Sène a souligné « l’importance de cette initiative pour répondre aux défis liés à l’emploi des jeunes au Sénégal. » Il a précisé que « ces nouvelles orientations incluent plusieurs projets pour renforcer l’employabilité et améliorer l’accès équitable à la formation professionnelle. »





Selon APS qui rapporte l’information, un volet essentiel du PFPI sera la création de centres d'excellence dans le domaine de la chaîne de valeur agricole, un secteur clé pour l'économie sénégalaise. Pascaline Dieynaba Baradji Sy, directrice nationale adjointe du Centre pour le développement de l’éducation (EDC-Sénégal) en charge du PFPI, a précisé que « ce programme cible les jeunes de 16 à 35 ans, avec une attention particulière sur les métiers agricoles. Ce plan vise à non seulement accroître la qualification des jeunes Sénégalais mais aussi à renforcer le secteur agricole, en alignant la formation professionnelle avec les besoins du marché. »