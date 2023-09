Insertion sociale des enfants de la rue : les centres d’accueil confrontés à des difficultés qui paralysent leurs activités

La question des enfants de la rue n’a toujours pas été réglée par le gouvernement sénégalais. Malgré les promesses faites, ces enfants trainent toujours dans les coins et recoins de Dakar, privés de soins, et exposé à l’insécurité. Des ONG et bénévoles tentent de résoudre cette inégalité, mais sont confrontés à des difficultés qui paralysent leurs activités.



« Nous avons créé en 2011 l’Association sénégalaise Bonheur d'Enfants d'Afrique, composée uniquement de bénévoles. Au départ, nous n'étions que deux, mais grâce à notre formation de secouriste et notre expérience du terrain, nous avons commencé à soigner les enfants dans la rue. D'autres bénévoles nous ont ensuite rejoint. Nous avons alors décidé de mettre toutes nos compétences au service des enfants et mettre en place plusieurs actions dont le but est d'améliorer les conditions d'hygiène et de santé de ces enfants, raconte à PressAfrik, Hervé Samb, président de la commission sociale de l’Association sénégalaise Bonheur d’Enfants d’Afrique (BEA).



Aujourd'hui, BEA c’est 13 bénévoles sur le terrain au service de 300 enfants âgés de 5 à 18 ans. De nombreux bénévoles étrangers ont aidé l’association, financièrement et matériellement. « Grâce à eux, nous avons pu acquérir du matériel sportif pour notre équipe de football, construire des toilettes, distribuer des moustiquaires, des savons et des habits propres aux enfants », explique M. Samb.



Privés de protection et d'affection, sans soutien familial, les enfants de la rue sont exclus des structures sanitaires, sociales et éducatives de droit commun et sont trop faibles ou trop désocialisés pour se rendre d'eux-mêmes vers les structures d'aide existantes.



L’Association sénégalaise Bonheur d’Enfants d’Afrique essaie tant bien que mal de lutter contre cette inégalité. Les rentrées d'argent sont ponctuelles, mais irrégulières. « Souvent, nous faisons face à des pénuries de matériel médical, en particulier pendant la saison des pluies où les infections sont très courantes chez ces enfants. Afin d'être toujours en capacité de les soigner, nous souhaiterions développer des activités lucratives qui permettront à notre association non seulement d'établir un stock de matériel médical, mais aussi d'être indépendant financièrement », ajoute encore le président.



De l’autre côté, le coordonnateur de l’empire des enfants, Alassane Diagne, pour sa part, confie le mode de fonctionnement. « L'accueil et l'admission à l'Empire des enfants sont volontaires. La plupart des enfants admis au centre ont été conduits par un particulier ou un délégué de quartier qui les a trouvés dans la rue en mauvais état de santé. Il arrive aussi qu'un enfant vienne de son propre gré ou bien qu'il soit placé au centre par les services de polices, de la gendarmerie ou des sapeurs-pompiers ».



Ces difficultés qui paralysent leurs activités



L'enfant nouvellement arrivé, sera référé à une autre structure après entretiens et soins. Les pensionnaires du centre bénéficient d'une prise en charge totale (hébergement, restauration, habillement, soins médicaux, loisirs etc.) ».



Pour encadrer et professionnaliser la prise en charge des enfants de la rue, selon lui, le Samusocial Sénégal, en partenariat avec le Samusocial international, met en œuvre un certain nombre d'activités afin d'améliorer ses compétences techniques et son niveau de compréhension de la problématique.



Ainsi, que ce soit Village pilote ou le Samusocial, les organisations qui œuvrent dans la protection de l’enfance sont souvent confrontées à des difficultés qui paralysent leurs activités tels que le nombre très important d’enfants de la rue par rapport aux moyens des associations, la forte marginalisation des enfants par la population etc.