Crash du vol Air India 171 à Ahmedabad: aucun survivant, selon les autorités

L'accident de ce jeudi 12 juin concerne le vol AI 171 opéré par un Boeing 787 Dreamliner avec 242 passagers et membres d'équipage à bord, a précisé la compagnie Air India. L'appareil avait décollé d'Ahmedabad en Inde, à 13h39 (locales), soit 8h09 TU, et devait rallier l'aéroport londonien de Gatwick. Selon les premiers détails révélés par la compagnie indienne, 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien étaient à bord. Il n'y aurait aucun survivant, selon le chef de la police d'Ahmedabad.



Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a très vite réagi et adressé ses « pensées aux passagers et leurs familles dans ce moment profondément éprouvant ». De son côté, Narendra Modi, le Premier ministre indien, a évoqué sur le réseau social X « une épreuve déchirante ». « En cette heure douloureuse, mes pensées vont à toutes les personnes touchées. Nous sommes en contact avec les ministres et les autorités qui s'efforcent d'aider les personnes touchées », a-t-il indiqué. Le Premier ministre portugais Luis Montenegro s'est dit « profondément consterné » par le décès de sept compatriotes qui étaient à bord du Boeing.



Les pompiers de cette ville indienne, dans le nord-ouest du pays, ont indiqué plus tôt à l'AFP qu'un appareil s'était écrasé sur l'aéroport. Les premières images diffusées sur les chaînes de télévision indiennes montrent un appareil survolant une zone résidentielle, puis disparaissant de l'écran avant une énorme explosion et un nuage de fumée noire s'élevant dans le ciel. Sur d'autres images, on voit les pompiers en proie aux débris en feu dans un quartier résidentiel et des personnes sur des civières, emmenées dans des ambulances.