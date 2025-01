Institution Sainte Jeanne-d'Arc : 28 cas de gastro-entérite maîtrisés grâce à des mesures sanitaires renforcées

Au mois de décembre dernier, l'Institution Sainte-Jeanne-d'Arc de Dakar a été le théâtre d'un incident sanitaire qui a créé une vive inquiétude. En effet, 28 élèves ont présenté des symptômes sévères de gastro-entérite, suscitant des alertes et des investigations immédiates.



Selon Olivier Georges, le proviseur de l'établissement, ce sont des retours de parents ayant conduit leurs enfants dans diverses cliniques qui ont poussé la direction à prendre des mesures urgentes. "Nous avons été alertés par 28 élèves souffrant de gastro-entérite, ce qui nous a amenés à déclarer officiellement la situation aux autorités sanitaires compétentes", a-t-il expliqué sur la RFM.



Au départ, le repas servi à la cantine avait été suspecté d’être la source de l'infection. Toutefois, après des analyses menées par l'Institut Pasteur, cette hypothèse a été rapidement écartée. "Les résultats des analyses ont révélé que le repas n'était pas en cause. Nous suspectons plutôt une contamination maniportée, probablement par un élève ayant contaminé ses camarades", a précisé Olivier Georges.



Les élèves les plus touchés ont été hospitalisés, mais la situation a été maîtrisée grâce à la réactivité des autorités sanitaires. "Nous avons été accompagnés par le service d'hygiène, qui a pris des mesures efficaces pour limiter la propagation de la maladie", a souligné le proviseur.



Une des principales mesures prises a été l’instauration d'un lavage des mains systématique pour tous les élèves. "Les parents ont été informés de la procédure, et un contrôle strict a été instauré dans l'établissement pour éviter d'autres contaminations", a ajouté M. Georges.



Bien que l'incident ait eu lieu en début de mois de décembre, il a entraîné des perturbations, avec certains élèves devant rater des évaluations. Cependant, l'établissement peut aujourd'hui se féliciter d'avoir géré cette crise avec efficacité. Le proviseur conclut : "Plus de peur que de mal, mais nous avons renforcé nos contrôles pour éviter que de telles situations ne se reproduisent".



Ainsi, bien que l'alerte ait été sérieuse, l'Institution Sainte-Jeanne-d'Arc a rapidement repris son rythme normal, avec des mesures sanitaires renforcées pour assurer la sécurité de ses élèves.