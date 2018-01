Interdiction de construire : Les populations Dias se lèvent contre les Dg de l'Aibd et de la Descos

Les populations de Dias ont manifesté mardi. Elles ont dénoncé les convocations délivrées par la Descos dans le but leur interdire de construire leurs maisons dans la zone.



«Les six (6) communes qui entourent l’AIBD ont énormément de problèmes. A chaque fois que nos maçons construisent, dans les maisons mêmes, ils les arrêtent sous prétexte qu’ils n’ont pas le droit de faire quoi que ce soit dans cette localité», a expliqué le porte-parole des manifestants.



Pis, il déplore les agissements de la société : «Descos passe tout son temps à taquiner la population de Dias avec ses convocations à n'en plus finir».



Accusant le Directeur générale de l’AIBD d’être derrière cette mesure de la Descos, les manifestants déclarent qu': «Abdoulaye Mbodji ne maîtrise même pas le domaine foncier parce qu’avant toute chose, il faudrait maîtriser le foncier et même les agents de Descos ne connaissent rien sur la terre ».



Très en verve, les manifestants informent qu’ils vont continuer leur offensive et n’excluent pas d’affronter les agents sur le terrain.

Affaire à suivre...