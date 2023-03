Interdiction des marches pacifiques : les jeunes et les femmes de YAW face à la presse ce mardi

A la suite de l'interdiction de leurs manifestations pacifiques prévues les 29 et 30 mars, la coordination des jeunes et des femmes de la Grande coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi tiendra une conférence de presse ce mardi.



« La coordination des jeunes et des femmes de la Grande coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi tient un point de presse conjoint ce mardi 28 mars 2023 à la permanence du PRP sur la VDN à 16h », lit-on dans leur communiqué.