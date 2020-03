Interdiction manifestations publiques: La communauté Layène du Sénégal se range derrière la décision du chef de l'Etat

Selon le coordonnateur de la cellule de communication de la communauté Layène, il n'y a que la décision du chef de l'Etat qui prévaut dans le contexte actuel et nulle autre. Et que quand l'intérêt de la nation sénégalaise est en jeu, tout le monde se range du côté du Président.



Pour rappel, la célébration 140e Anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi était prévue les 25 et 26 mars 2020. La famille est actuellement en train de se réunir pour faire une déclaration officielle à l'endroit des fidèles.



Mais, on peut déjà retenir que le rassemblement traditionnel n'aura pas lieu cette année...