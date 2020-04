Interdit de transport interurbain et interrégional: un gendarme du poste de péage arrêté à Touba

Les mesures interdisant le transport interurbain et interrégional sur l’ensemble du territoire national sénégalais, prises par ministre des Transports terrestres Oumar Youm sont loin d’être respectées. Et ce ne sont pas seulement les transporteurs et voyagistes qui bravent l'interdit.



En effet, « Libération » informe dans sa parution de ce lundi qu’un gendarme du poste du péage de Touba a été démasqué et mis aux arrêts. La même source renseigne que des passagers clandestins, arrêtés, ont avoué avoir reçu son aide, moyennant le versement d'une commission.