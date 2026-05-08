Interpol: l’Afrique en première ligne face au trafic de faux médicaments

90 pays concernés, 269 arrestations et près de 6 000 sites frauduleux fermés. C'est le résultat d'une opération d'Interpol contre le trafic de faux produits pharmaceutiques. L'agence policière intercontinentale a saisi cette année pour 15,5 millions de dollars de produits contrefaits au niveau mondial. Baptisée Pangea, cette grosse opération d'Interpol contre la vente de faux médicaments sur internet a lieu tous les ans dans le monde. Cette année, les conclusions de l'organisation montrent que l'Afrique est surtout ciblée pour les médicaments les plus basiques.



Contrairement au reste du monde, surtout concerné par les faux médicaments contre les troubles de l'érection, les sédatifs et les analgésiques. L'Afrique est surtout infestée de contrefaçon d'antidouleurs, d'antibiotiques, et d'antipaludéens.



L'enquête d'Interpol indique que ces produits se vendent dans les marchés informels. Le continent étant une des régions du monde où le coût pour la santé reste élevé, même pour les médicaments les plus souvent sollicités.



Au Cameroun, l'opération policière mondialement coordonnée a permis la saisie de milliers de flacons antipaludiques et d'antibiotiques, tous frauduleux. En Côte d'Ivoire, une tonne d'ibuprofène contrefait a été découverte dans un véhicule. Et chez son voisin burkinabè, les autorités ont mis la main sur près de 400 000 capsules d'antibiotiques.



Le Burkina Faso, justement, est le seul État africain dans le top 10 des pays qui ont connu les plus grosses saisies de faux médicaments dans le monde cette année, malgré des volumes presque deux fois moindres par rapport à l'an dernier.