Affaire Pape Cheikh Diallo: les proches des mis en cause dénoncent «une violation des droits de la défense»

En début d’année 2026, dans la banlieue de Dakar (Pikine-Guédiawaye), un scandale homosexuel a secoué le Sénégal. Connu sous le nom «Affaire Pape Cheick Diallo», ce dossier concerne des faits présumés «d’actes contre nature, d’association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH/SIDA, et de blanchiment de capitaux». Après des perquisitions ayant conduit à la saisie de préservatifs et de lubrifiants, plusieurs personnes, dont des cas de séropositivité ont été détectés, ont été placées en garde à vue.



Trois mois après le déclenchement de cette affaire, le quotidien Les Echos soutient que «plus de 90 personnes ont été interpellées à ce jour, mais jusque-là, environ une quinzaine d'inculpés ne sont pas entendus au fond». Face à cette situation, des proches des mis en cause dénoncent «une violation des droits de la défense».



L’entourage des suspects dénoncent aussi une violation de la présomption d’innocence, avec des extraits des auditions qui sont constamment exposés sur les réseaux sociaux et dans la presse. «Dans la recherche de preuves pour la manifestation de la vérité, la justice piétine les régles, selon eux», rapporte toujours Les Echos.



Pour rappel, l’affaire Pape Cheick Diallo (nom d’un célèbre animateur télé) a permis l’interpellation de plusieurs personnalités publiques dont le chanteur Djibril Dramé et Abdou Aziz Guèye, acteur connu pour son rôle dans la série «Mariama». Le Premier ministre Ousmane Sonko, à la tribune de l'Assemblée nationale, avait dénoncé lui aussi la violation des secrets de l'instruction et appelé à l'ouverture d'une enquête disciplinaire.