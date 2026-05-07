Crise sécuritaire au Mali : la Dirpa fait le point sur la riposte des FAMa après les attaques terroristes du 25 avril

A Bamako, le lieutenant Djibrilla Maïga, Chef d’escadron et sous-directeur des relations publiques des armées, a animé un point de presse, le 6 mai 2026. Cet événement a tourné autour de la situation sécuritaire liée aux attaques terroristes du 25 avril 2026, et qui ont occasionné la mort du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Camara ainsi que plusieurs civiles et militaires.



Après avoir demandé à la salle d’observé une minute de silence en hommage au général Sadio Camara, ainsi qu’aux victimes du terrorisme au Mali et dans le monde, le commandant a tenu à apporter des clarifications sur les événements récents.



Il a indiqué que les attaques survenues le 25 avril dernier au Mali et dans plusieurs localités s'inscrivent dans une tentative globale de déstabilisation de l’État, bénéficiant de soutiens internes et de sponsors externes.



Djibrilla Maïga, a également révélé que deux véhicules kamikazes ont été engagés, visant notamment de hautes autorités. L'un d'eux «a pu être neutralisé grâce au professionnalisme des FAMAs», malgré une coordination simultanée des assauts sur sept localités du pays dont Bamako, Gao, Kidal.

Face à cette menace d’une ampleur inédite, la riposte des Forces armées maliennes ne s'est pas fait attendre. D’après lui, l’opération a permis de neutraliser des centaines de terroristes et la destruction de nombreux matériels.



Le chef d’escadron a affirmé que les groupes armés terroristes sont actuellement en déroute sous l’effet de la pression constante exercée par les Forces armées maliennes (FAMa). Selon le commandant, cette dynamique repose sur des frappes aériennes ciblées, des reconnaissances offensives au sol ainsi qu’un dispositif renforcé de surveillance.



À Kidal, un réajustement stratégique du dispositif militaire a été opéré afin d’adapter la réponse sécuritaire aux réalités du terrain. Le poste de Labbezanga, auparavant fragilisé, a également été rétabli, marquant une avancée importante dans le redéploiement des forces de défense et de sécurité. Malgré ces acquis, le commandant Maïga, a souligné que la menace terroriste demeure active. Des tentatives de réorganisation ainsi que des infiltrations sont régulièrement détectées et suivies de près par le commandement militaire.