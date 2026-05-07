Conference League : Ismaïla Sarr retrouvera Rayo Vallecano de Pathé Ciss et Nobel Mendy en finale

Crystal Palace a validé ce jeudi son billet pour la finale de la Conference League. Déjà vainqueurs 3-1 à l'aller, les Eagles ont fait le job à Londres face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk en s'imposant 2-1.



L'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr a inscrit son 9e but en Conference League, ce qui lui permet de prendre la première place au classement des meilleurs buteurs de la compétition. Avec cette réalisation, le joueur des Eagles porte son total à 19 buts toutes compétitions confondues sur l'ensemble de la saison.



En finale, Ismaïla Sarr retrouvera deux de ses compatriotes : Pathé Ciss et Nobel Mendy, qualifiés avec le Rayo Vallecano. La finale de la Conference League est prévue le 27 mai à la Red Bull Arena de Leipzig (Allemagne), à 19h00 GMT.



Comme la saison dernière avec Nicolas Jackson, un joueur sénégalais va remporter la Ligue Conference cette saison, après la qualification des deux clubs Crystal Palace et Rayo Vallecano pour l'ultime match de la compétition.