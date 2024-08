Investir dans les femmes : voici comment l’activité Entrepreneuriat & Investissement de l’USAID concourt aux objectifs de développement du secteur privé au Sénégal

Au Sénégal, des initiatives phares émergent pour promouvoir l’entrepreneuriat et stimuler les opportunités d’investissement, avec une attention particulière portée à l’autonomisation des femmes.



Parmi ces initiatives figure l’activité Entrepreneuriat & Investissement de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), visant à catalyser la croissance économique à impact social dans le pays. USAID Entrepreneuriat & Investissement repose sur une stratégie élaborée pour garantir l’inclusion et l’égalité des chances pour tous. Par des partenariats stratégiques avec des entreprises locales, des ONG et des organismes gouvernementaux, cette initiative s’efforce d’impliquer activement les femmes entrepreneures à tous les niveaux de la société sénégalaise. Qu’elles soient PDG de moyennes entreprises ou entrepreneures rurales cherchant à accéder aux marchés, aucune femme n’est laissée pour compte.



Pour concrétiser cette vision, USAID Entrepreneuriat & Investissement a mis en place une stratégie de genre et d’inclusion sociale. Cette stratégie a pour objectif d’autonomiser les femmes entrepreneures en leur offrant accès à l’information, à des formations pratiques, à des opportunités de réseautage et à des financements adaptés. Ainsi, pour augmenter l’accès à l’information, cette initiative de l’USAID a soutenu la production d’une série de podcasts intitulée « Conversations Féminines », dédiée aux filles et aux femmes en milieu urbain. Parallèlement, des émissions de radio communautaires sont diffusées pour atteindre les audiences peu ou pas connectées à internet. Ces outils de communication servent de plateformes pour partager des idées, des histoires de réussite et des expériences d’apprentissage précieuses entre pairs. Depuis son lancement officiel en mars 2022, USAID Entrepreneuriat & Investissement, l'activité Entrepreneuriat & Investissement de l'USAID a :



- Atteint 3 485 femmes à travers des formations, des partages d’informations, des financements indirects via des partenariats avec des institutions financières et des services liés à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Parmi elles, 1 847 femmes ont entre 15 et 29 ans ;

- Soutenu 1 292 petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes avec des services incluant la formation, le coaching et le réseautage ;

- Appuyé 1 042 microentreprises détenues par des femmes – soit plus de 52 % du total des microentreprises appuyées avec des services de pré-incubation, d'incubation et de post-incubation.

- Facilité le financement de 120 clientes à hauteur de 341 866 $, représentant 61 % de la valeur totale du financement du projet à ce jour, principalement dans les villes secondaires au Sénégal.





Univers Casa Bio, une entreprise accompagnée par USAID Entrepreneuriat & Investissement, qui accélère son développement grâce à un personnel composé de +70% de femmes



Univers Casa Bio est une entreprise active dans la valorisation des déchets agricoles et agroalimentaires en charbon organique appelé "Keriñ Bio" pour la cuisson, "Grillade Plus" pour griller la viande et le poisson, et "Fumage Plus" pour fumer le poisson (fumeurs traditionnels et modernes), ainsi qu'en biofertilisant appelé "Amand'OR" utilisé pour améliorer les sols agricoles en vue de leur commercialisation dans la sous-région afin de contribuer aux efforts de développement locaux, nationaux et sous-régionaux. Nous visons à contribuer à la protection de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les niveaux de CO2 et en ralentissant la déforestation.