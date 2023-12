Investiture d’Amadou Ba : Mbaye Ndiaye réclame « respect et considération » envers sa personne

« Mbaye Ndiaye, Directeur des structures de l’APR et ancien ministre l’intérieur, n’était-il pas sur la liste des intervenants pour le congrès extraordinaire de l’APR organisé ce jeudi à l’hôtel King Fahd à l’honneur d’Amadou Ba ? » s'est interrogé le journal Les Echos dans sa parution du jour. Tout porte à croire que oui, car selon le journal, la prise de parole du Directeur des structures de l’APR semblait spontanée et son discours en dit long.



« Je suis le Directeur des structures de l’APR, Yakaar, on ne peut pas ne pas me donner la parole », révèle –t-il avant de poursuivre, « le premier congrès que vous m’aviez donné la chance d’organiser, vous-même vous avez vu combien de militants vous aviez ». Prenant la première dame Marième Faye à témoin, il soutient, « la première dame sait que je suis un militant de première heure ».



Et de préciser, « je ne cherche rien du tout, si ce n’est le respect et la considération. Je suis un croyant et je sais tout l’estime que me porte le président Sall, mais c’est Dieu qui donne le pouvoir. Peu importe les profils choisis, je leur témoignerai toujours mon soutien ».